«Замена точно найдется». Названы возможные преемники Лаврова и Шойгу
Политолог Евгений Минченко рассказал "Радиоточке НСН", что министры в скором времени могут изменить траекторию своей карьеры.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума признался, что ему будет жалко отпускать министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если министры примут такое решение.
Политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что «отпустить» министров в ближайшее время все равно придется, но, вероятно, не в Госдуму.
«В ближайшие нескольких лет высока вероятность, что министры покинут свои посты – возраст, усталость материала и так далее. Лишь вопрос тайминга, когда именно это произойдет. Шойгу, очевидно, демонстрирует стремление поменять свою карьерную траекторию, он вообще человек моторный очень, а устойчивость Лаврова я бы оценивал как более высокую. Вообще они оба устойчивы, Путин доволен и тем, и другим, но сама по себе конъюнктура политическая влияет, и личная мотивация на смену рода деятельности у Шойгу выше, чем у Лаврова», - отметил он.
По словам политолога, министр обороны давно «намекает» на свою любовь к Сибири, а главному старожилу – главе МИД – пророчат должность в Совете Федерации или Совбезе.
«Шойгу интересует Сибирь, еще в 2012 году была идея создания корпорации развития Сибири. Он может стать главой этой корпорации либо полпредом/вице-премьером, как Трутнев на Дальнем Востоке, но по Сибири. Что касается Лаврова, там разные назывались варианты траектории – и Совфед, и Совбез. Хотя у нас Лавров самый большой старожил из всех министров иностранных дел», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Минченко отметил, что длинная скамейка «запасных» не должна заставить главу государства волноваться – замена точно найдется.
«У нас всегда очень ситуативно принимаются эти решения, были варианты: министр обороны – губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр иностранных дел – глава администрации президента Антон Вайно. Я думаю, что кадровая скамейка достаточно большая – и там, и там человек 5-10 есть, которые могли бы на эту позицию зайти», - рассказал он.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал возможных преемников президента России Владимира Путина. По его словам, в стране много молодых и талантливых политиков.
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