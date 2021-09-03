«Замена точно найдется». Названы возможные преемники Лаврова и Шойгу

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума признался, что ему будет жалко отпускать министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если министры примут такое решение.

Политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что «отпустить» министров в ближайшее время все равно придется, но, вероятно, не в Госдуму.

«В ближайшие нескольких лет высока вероятность, что министры покинут свои посты – возраст, усталость материала и так далее. Лишь вопрос тайминга, когда именно это произойдет. Шойгу, очевидно, демонстрирует стремление поменять свою карьерную траекторию, он вообще человек моторный очень, а устойчивость Лаврова я бы оценивал как более высокую. Вообще они оба устойчивы, Путин доволен и тем, и другим, но сама по себе конъюнктура политическая влияет, и личная мотивация на смену рода деятельности у Шойгу выше, чем у Лаврова», - отметил он.

По словам политолога, министр обороны давно «намекает» на свою любовь к Сибири, а главному старожилу – главе МИД – пророчат должность в Совете Федерации или Совбезе.