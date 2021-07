«Крутые русские!» Уличный художник раскрыл смысл граффити с Лавровым в Лондоне

Российский уличный художник Миша Мост в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» попытался определить посыл и авторов матерного граффити с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, появившегося в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в Лондоне появилось граффити с Лавровым и надписью «Who are you to f*cking lecture me?» («Кто ты такой, чтобы читать мне нотации?») Именно этой фразой в 2008 году глава МИД РФ ответил британскому коллеге Дэвиду Милибэнду.