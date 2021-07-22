«Крутые русские!» Уличный художник раскрыл смысл граффити с Лавровым в Лондоне

«Эта фраза, скорее, показывает крутость России. Чего-то грубого я в этом не увидел. Англичане сами очень любят ругаться, они «довольно грубые чуваки». Так что в контексте Англии это выглядит, как: «Вот, крутые русские!». Скорее всего, это делали русские, британцы бы таким не занимались. Единственное, я не понял, почему это произошло, спустя много лет после того, когда Лавров сказал это. Это же суперстарая фраза. Но, возможно, сейчас что-то произошло, и эту фразу решили вновь вынести на поверхность», - сказал Миша Мост.

При этом он высказал мнение, что автором граффити был не уличный художник, а активисты, выполнявшие политический заказ.

«Я думаю, это заказное политическое граффити. На фотографии я не увидел подписи художника, авторства. Это не то, что какой-то художник пошел и нарисовал. Скорее всего, каких-то активистов попросили нарисовать. Такие истории бывают. Например, в Париже подобные рисунки появлялись, когда ребятам заказывали сделать положительную надпись про Путина. Это не то, как пишут в новостях: «уличный художник сделал работу». Это заказная история, а с какой целью это сделано? Я не вижу какого-то негативного оттенка, это, скорее, как мем или прикол», - считает художник.