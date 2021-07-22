«Крутые русские!» Уличный художник раскрыл смысл граффити с Лавровым в Лондоне

Это мем и прикол, а не негативное граффити. Сотрут ли его, зависит от района Лондона, сказал НСН Миша Мост

Российский уличный художник Миша Мост в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» попытался определить посыл и авторов матерного граффити с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, появившегося в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в Лондоне появилось граффити с Лавровым и надписью «Who are you to f*cking lecture me?» («Кто ты такой, чтобы читать мне нотации?») Именно этой фразой в 2008 году глава МИД РФ ответил британскому коллеге Дэвиду Милибэнду.

Матерное граффити с Лавровым появилось в Лондоне

«Эта фраза, скорее, показывает крутость России. Чего-то грубого я в этом не увидел. Англичане сами очень любят ругаться, они «довольно грубые чуваки». Так что в контексте Англии это выглядит, как: «Вот, крутые русские!». Скорее всего, это делали русские, британцы бы таким не занимались. Единственное, я не понял, почему это произошло, спустя много лет после того, когда Лавров сказал это. Это же суперстарая фраза. Но, возможно, сейчас что-то произошло, и эту фразу решили вновь вынести на поверхность», - сказал Миша Мост.

При этом он высказал мнение, что автором граффити был не уличный художник, а активисты, выполнявшие политический заказ.

«Я думаю, это заказное политическое граффити. На фотографии я не увидел подписи художника, авторства. Это не то, что какой-то художник пошел и нарисовал. Скорее всего, каких-то активистов попросили нарисовать. Такие истории бывают. Например, в Париже подобные рисунки появлялись, когда ребятам заказывали сделать положительную надпись про Путина. Это не то, как пишут в новостях: «уличный художник сделал работу». Это заказная история, а с какой целью это сделано? Я не вижу какого-то негативного оттенка, это, скорее, как мем или прикол», - считает художник.

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Миша Мост рассказал, что делал работы в Лондоне, а сотрут граффити с Лавровым или нет, зависит от того, в каком районе британской столицы сделан рисунок.

«Лондон – большой город, я там и рисовал, и выставки у меня были. Там есть очень разные территории. Есть районы, вроде Восточного Лондона, где граффити не закрашиваются, и они остаются там годами. Есть центральные районы, где это закрасят «в момент», за один день. Примерно такая же ситуация и в Москве», - заключил собеседник НСН.

О появление в Лондоне граффити с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его словами сообщил 22 июля Telegram-канал «Вы слушали маяк». При этом не уточняется, в каком из районов города сделана эта работа.

Фраза «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?» действительно принадлежит Сергею Лаврову. Глава МИД РФ рассказывал, что произнёс её во время российско-грузинского конфликта в 2008 году. По словам Лаврова, он сказал это в ответ на требование министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда начать переговоры с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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