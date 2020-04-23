Пора ли ослаблять карантин? Россия в ожидании пика
Власти продолжают следить за статистикой и не спешат с заявлениями, а эксперты выступают за постепенное ослабление карантинных мер.
После максимальных значений суточного прироста новых случаев COVID-19, зарегистрированных в России в минувшие выходные, темпы увеличения заболеваемости несколько замедлились, но по-прежнему остаются высокими: +5236 новых случаев за сутки к утру 22 апреля. Тем не менее, в Москве, например, рекордный суточный прирост был зафиксирован 19 апреля — с тех пор показатели ниже. И с приближением майских праздников, в этом году знаменующих окончание общенационального нерабочего «карантинного» режима, разворачиваются дискуссии о возможном продлении сроков самоизоляции.
Многие отечественные специалисты в своих прогнозах пика COVID-19 называли конец апреля — начало мая. Однако прохождение пика ещё не означает победу над коронавирусом: затем будет так называемое плато, когда число новых случаев не растёт, а после — постепенный спад заболеваемости. Но и сроки самого пика пока сдвигаются. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC заявил, что число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения будет на максимуме к середине мая.
О том, что период действия ограничений может быть продлён, ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В регионе принимаются меры, практически идентичные московским. За продление ограничений высказался и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Он при этом сослался на опыт других стран, достигших новой фазы распространения коронавируса: там есть послабления, но в целом ограничения сохраняются.
Несколько дней назад источники РБК заявили о трёх возможных сценариях развития событий. По их сведениям, в качестве основного и самого оптимистичного пока рассматривается продление режима самоизоляции до конца майских праздников. Другие варианты — с продлением до середины месяца или до лета.
В Кремле признают, что ситуация беспрецедентная. И не только потому, что речь об угрозе жизни и здоровью людей, но и потому, что «эта пандемия откроет дорогу для гигантского экономического кризиса», сказал Песков журналисту CNBC.
Именно поэтому высказываются мнения о том, что экономику пора «запускать». Так, председатель Московского отделения Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил дать возможность работать тем людям, которые уже переболели коронавирусом и приобрели иммунитет.
«Если человек уже не может заразиться, его нужно снабжать пропуском и давать ему возможность работать. Такие люди и должны пополнять нашу экономику, чтобы мы не остались у разбитого корыта. Потому что понятно, когда все не работают, то в конце этого туннеля голод», - считает он.
А телеведущая Елена Малышева уверена, что та же Москва уже готова к отмене карантинных мер. Целью ограничений было дать возможность системе здравоохранения подготовиться, и в столице эта задача решена, полагает она. С точки зрения Малышевой, «настало время переходить к нормальной жизни».
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