Пора ли ослаблять карантин? Россия в ожидании пика

Многие отечественные специалисты в своих прогнозах пика COVID-19 называли конец апреля — начало мая. Однако прохождение пика ещё не означает победу над коронавирусом: затем будет так называемое плато, когда число новых случаев не растёт, а после — постепенный спад заболеваемости. Но и сроки самого пика пока сдвигаются. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC заявил, что число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения будет на максимуме к середине мая.

О том, что период действия ограничений может быть продлён, ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В регионе принимаются меры, практически идентичные московским. За продление ограничений высказался и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Он при этом сослался на опыт других стран, достигших новой фазы распространения коронавируса: там есть послабления, но в целом ограничения сохраняются.

Несколько дней назад источники РБК заявили о трёх возможных сценариях развития событий. По их сведениям, в качестве основного и самого оптимистичного пока рассматривается продление режима самоизоляции до конца майских праздников. Другие варианты — с продлением до середины месяца или до лета.

В Кремле признают, что ситуация беспрецедентная. И не только потому, что речь об угрозе жизни и здоровью людей, но и потому, что «эта пандемия откроет дорогу для гигантского экономического кризиса», сказал Песков журналисту CNBC.

Именно поэтому высказываются мнения о том, что экономику пора «запускать». Так, председатель Московского отделения Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил дать возможность работать тем людям, которые уже переболели коронавирусом и приобрели иммунитет.

«Если человек уже не может заразиться, его нужно снабжать пропуском и давать ему возможность работать. Такие люди и должны пополнять нашу экономику, чтобы мы не остались у разбитого корыта. Потому что понятно, когда все не работают, то в конце этого туннеля голод», - считает он.

А телеведущая Елена Малышева уверена, что та же Москва уже готова к отмене карантинных мер. Целью ограничений было дать возможность системе здравоохранения подготовиться, и в столице эта задача решена, полагает она. С точки зрения Малышевой, «настало время переходить к нормальной жизни».

