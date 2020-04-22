Елена Малышева сочла Москву готовой к отмене карантина

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева считает, что Москва готова к отмене карантинных мер. Соответствующее заявление она сделала в прямом эфире Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

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Малышева объяснила, что главная цель введения карантина — снижение пика заболеваемости, а также предоставление системе здравоохранения возможности подготовиться к потоку пациентов. Телеведущая отметила, что в столице медицина «более чем готова».

Врач напомнила, что в городе развернуты новые госпитали, создано большое количество реанимационных коек, приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

«Поэтому, с моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни», - заключила Малышева.

С начала пандемии в Москве выявлено почти 32 тысячи случаев заражения коронавирусом, при этом более 2,2 тыс. человек выздоровели, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Елена МалышеваМоскваКоронавирус
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