Трунов призвал пускать на работу выздоровевших от COVID-19
Председатель Московского отделения Красного Креста, Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В столице автоматизировали контроль цифровых пропусков
В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня ввели автоматическую проверку пропусков. Проверять машины теперь должны только с помощью дорожных камер, а пассажиров – через «Тройку» и социальные карты. Их заранее нужно привязать к цифровому пропуску.
Игорь Трунов: «Это достаточно простая система, но все-таки я бы хотел отметить неэффективность. Конечно, я согласен, людей, которые больны и болтаются по городу без дела, нужно штрафовать. Но от 30 до 70 процентов людей болеют без симптомов. Большое количество выздоровело, то есть люди приобрели иммунитет. Если человек уже не может заразиться, его нужно снабжать пропуском и давать ему возможность работать. Такие люди и должны пополнять нашу экономику, чтобы мы не остались у разбитого корыта. Потому что понятно, когда все не работают, то в конце этого туннеля голод», – отмечает Игорь Трунов в беседе с НСН.
Около 40 процентов россиян не откладывают на «черный день»
Менее половины россиян откладывают на черный день. И лишь у восьми процентов опрошенных сбережений хватит на несколько месяцев. Об этом сообщает сервис Работа.ру.
Игорь Трунов: «Крайне тревожное заявление, но весь цивилизованный мир живет в долг. Это ипотека, это потребительские кредиты, это кредиты на образование, и система карантина, система остановки очень болезненны. При отсутствии минимальной подушки, особенно молодые семья, люди, конечно, страдают. В этой ситуации во всем мире государство должно прийти на помощь. Но появилось свободное время, и на что его нужно потрать – на обучение новым формам дистанционной работы, чтобы обезопасить себя от завтрашнего краха, связанного с карантином», – советует он слушателям НСН.
Житель Нью-Йорка пробежал по крыше Бостонский марафон
Житель Нью-Йорка пробежал Бостонский марафон на крыше своего дома. Для этого ему потребовалось сделать более одной тысячи кругов. Дистанция заняла у него больше пяти часов.
Игорь Трунов: «В мире разработано много систем тренировок в ограниченном пространстве, они доступны сегодня в интернете. Может быть, не у всех есть возможность бегать по крыше в течение пяти часов, или соседи не дадут заниматься, но найти подходящую систему тренировки в интернете сегодня можно, и считаю, что нужно», – говорит в эфире НСН Игорь Трунов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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