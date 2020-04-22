Трунов призвал пускать на работу выздоровевших от COVID-19

Игорь Трунов: «Это достаточно простая система, но все-таки я бы хотел отметить неэффективность. Конечно, я согласен, людей, которые больны и болтаются по городу без дела, нужно штрафовать. Но от 30 до 70 процентов людей болеют без симптомов. Большое количество выздоровело, то есть люди приобрели иммунитет. Если человек уже не может заразиться, его нужно снабжать пропуском и давать ему возможность работать. Такие люди и должны пополнять нашу экономику, чтобы мы не остались у разбитого корыта. Потому что понятно, когда все не работают, то в конце этого туннеля голод», – отмечает Игорь Трунов в беседе с НСН.

