Новости за ночь: Власти Москвы допустили новые ограничения из-за коронавируса

По его словам, если динамика заболеваемости пойдёт по нарастающей, то власти Москвы будут прорабатывать новые ограничительные меры. Ничего лучше, чем локализовать заболевание, а потом устранять, не существует, заявил Данчиков.

Если же увеличения числа заразившихся не будет, власти Москвы рассмотрят возможность ослабления режима самоизоляции, приводит слова Данчикова агентство ТАСС.

Из 58 тысяч случаев заражения COVID-19 в стране 31,9 тысячи приходятся на Москву. Максимальный суточный прирост заболеваемости в городе наблюдался 19 апреля.

