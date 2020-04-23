Новости за ночь: Власти Москвы допустили новые ограничения из-за коронавируса

Официальная статистика по распространению коронавируса COVID-19 в России пока не даёт поводов для оптимизма — из числа новых заболевших почти половина приходится на Москву, заявил в эфире телеканала «Россия-24» начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

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По его словам, если динамика заболеваемости пойдёт по нарастающей, то власти Москвы будут прорабатывать новые ограничительные меры. Ничего лучше, чем локализовать заболевание, а потом устранять, не существует, заявил Данчиков.

Если же увеличения числа заразившихся не будет, власти Москвы рассмотрят возможность ослабления режима самоизоляции, приводит слова Данчикова агентство ТАСС.

Из 58 тысяч случаев заражения COVID-19 в стране 31,9 тысячи приходятся на Москву. Максимальный суточный прирост заболеваемости в городе наблюдался 19 апреля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусМосква
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