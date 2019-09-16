Попугали русофобов в окружении Лукашенко. Конфедерация России и Белоруссии отменяется
Политолог в эфире НСН предположил, что публикацией об экономической интеграции Москвы и Минска кто-то пытался проверить реакцию белорусского истеблишмента.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла сообщения о создании российско-белорусской конфедерации. Соответствующие слухи поползли после публикации в «Коммерсанте» статьи о предстоящей экономической интеграции двух стран, в частности, создании единых гражданского и налогового кодексов. В окружении Александра Лукашенко заявили, что речь идет лишь об экономически выгодных элементах интеграции.
Экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский в эфире НСН предположил, что в СМИ намеренно «слили» именно те куски плана интеграции двух стран, которые способны вызвать панику в белорусской элите.
«Проект плана глубокой интеграции, который фрагментарно опубликован сегодня в "Коммерсанте", действительно породил панику в Белоруссии. Утечка в СМИ была организована именно для этого, чтобы спровоцировать белорусскую сторону на какую-то реакцию. Поскольку я в известной степени знаком с проектом этого плана, могу сказать, что из довольно обширного и многостраничного документа для публикации взяли именно те позиции, способные до чертиков напугать Минск в целом и ту часть близких к Лукашенко людей, стоящих на русофобских позициях. Можно сказать, что комбинация удалась блестяще. Для начала белорусы просто впали в ступор и практически половину суток молчали, очевидно, была какая-то суета по поводу того, как ответить», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что сам проект интеграции выглядит еще достаточно сырым, и его окончательную судьбу должны решить президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко.
«На деле он представляет собой лишь стандартный набор благих пожеланий, в целом направленный на унификацию законодательства России и Белоруссии в сфере макроэкономического регулирования. Там не прописаны конкретные механизмы и реальные мероприятия, способные осчастливить нас единым налоговым кодексом двух государств. Просто документ в результате совместной работы двух команд России и Белоруссии оказался нашпигован такими выражениями как "дорожная карта".
На самом деле "дорожная карта" – это эвфемизм совершенно безнадежного документа, который призван лишь успокаивать общественность и вводить ее в заблуждение. Единственный компетентный комментарий мы получили из Кремля устами Пескова, который сказал, что документ в Кремле пока неизвестен, им занимались правительства двух стран, и до того момента, как он попадет президентам для анализа и утверждения либо неутверждения в его нынешнем сыроватом виде, пройдет еще немало времени. Но сейчас, благодаря публикации "Коммерсанта", стала известна реакция Белоруссии на содержание тех позиций, в выработке которых участвовали белорусы. Там либо правая рука не знает, что делает левая, либо возникли какие-то расхождения», - заключил политолог.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН, комментируя публикацию в «Коммерсанте», обвинил Лукашенко в подготовке вхождения Белоруссии в состав России.
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