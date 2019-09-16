Попугали русофобов в окружении Лукашенко. Конфедерация России и Белоруссии отменяется

«На деле он представляет собой лишь стандартный набор благих пожеланий, в целом направленный на унификацию законодательства России и Белоруссии в сфере макроэкономического регулирования. Там не прописаны конкретные механизмы и реальные мероприятия, способные осчастливить нас единым налоговым кодексом двух государств. Просто документ в результате совместной работы двух команд России и Белоруссии оказался нашпигован такими выражениями как "дорожная карта".

На самом деле "дорожная карта" – это эвфемизм совершенно безнадежного документа, который призван лишь успокаивать общественность и вводить ее в заблуждение. Единственный компетентный комментарий мы получили из Кремля устами Пескова, который сказал, что документ в Кремле пока неизвестен, им занимались правительства двух стран, и до того момента, как он попадет президентам для анализа и утверждения либо неутверждения в его нынешнем сыроватом виде, пройдет еще немало времени. Но сейчас, благодаря публикации "Коммерсанта", стала известна реакция Белоруссии на содержание тех позиций, в выработке которых участвовали белорусы. Там либо правая рука не знает, что делает левая, либо возникли какие-то расхождения», - заключил политолог.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН, комментируя публикацию в «Коммерсанте», обвинил Лукашенко в подготовке вхождения Белоруссии в состав России.

