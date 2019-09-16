В Минске опровергли планы создания конфедерации РФ и Белоруссии
В идее интеграции Росси и Белоруссии есть «красные флажки», заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, пишет «Интерфакс». По её словам, речь не идёт об объединении стран, лишь об экономически выгодных элементах интеграции.
«Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны», — пояснила Эйсмонт.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что экономические системы России и Белоруссии могут частично объединиться с января 2021 года. В частности, в Белоруссии и России может быть принят единые Налоговый и Гражданский кодексы. При этом речь о введении единой валюты пока не идет.
Тем не менее, экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН выказал опасение, что постепенно республика станет частью Российской Федерации, со временем превратившись в Белорусскую область.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей