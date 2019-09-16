В Минске опровергли планы создания конфедерации РФ и Белоруссии

В идее интеграции Росси и Белоруссии есть «красные флажки», заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, пишет «Интерфакс». По её словам, речь не идёт об объединении стран, лишь об экономически выгодных элементах интеграции.

«Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны», — пояснила Эйсмонт.