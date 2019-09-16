Эксперт: Запад хочет помешать России и Белоруссии, но уже не может

Депутат Госдумы РФ от партии «Родина» Алексей Журавлев в своем аккаунте в Facebook высказал предположение, что экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет провокации со стороны Европы.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН не исключил недовольство со стороны Запада новым уровнем интеграции двух постсоветских стран.

«Попытки будут, и желание помешать есть. Но я бы не использовал такой слишком эмоциональный термин про истерику и все в этом роде. Конечно, никакого удовольствия Западу это [экономическая интеграция] не доставит, но истерики не будет. У нас есть взаимное желание между странами, поэтому помешать процессу будет очень трудно. Это все «страшилки», что Запад будет делать все, чтобы разрушить союз.