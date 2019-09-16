Эксперт: Запад хочет помешать России и Белоруссии, но уже не может
Заместитель директора Института стран СНГ в эфире НСН охарактеризовал подход России и Белоруссии к экономической интеграции.
Депутат Госдумы РФ от партии «Родина» Алексей Журавлев в своем аккаунте в Facebook высказал предположение, что экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет провокации со стороны Европы.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН не исключил недовольство со стороны Запада новым уровнем интеграции двух постсоветских стран.
«Попытки будут, и желание помешать есть. Но я бы не использовал такой слишком эмоциональный термин про истерику и все в этом роде. Конечно, никакого удовольствия Западу это [экономическая интеграция] не доставит, но истерики не будет. У нас есть взаимное желание между странами, поэтому помешать процессу будет очень трудно. Это все «страшилки», что Запад будет делать все, чтобы разрушить союз.
«Не стоит драматизировать ситуацию, а то так можно любые позиции партнера, которые не нравятся называть диверсией западных агентов»
Уже прошло это время, когда грешили такими методами. Во всяком случае, в подавляющем большинстве те проблемы, с которыми сталкиваются разработчики документации, носят внутренний характер. Он связан с естественным отстаиванием интересов каждой из сторон для получения максимальной выгоды от интеграции», - считает Жарихин.
Программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и планирует провести слияние в большей мере, чем это проведено у стран Европейского Союза. По информации газеты «Коммерсантъ», с 2022 года возможно создание фактически конфедеративного государства на основе России и Белоруссии – единые Налоговый и Гражданский кодексы, таможенная и энергетическая политика, общий доступ к госзакупкам и учет собственности.
Заместитель директора Института стран СНГ отметил неспешный характер работы над соглашением.
«Видно, что к этому процессу подходят по-деловому. То есть достаточно неспешно работают над содержанием этих соглашений, стараются учитывать интересы обеих сторон. Таких широковещательных и популистских заявлений как раньше сейчас уже не делается. Думаю, что удастся выйти пусть и не на тот уровень интеграции, который хотелось бы, но на тот, который реально возможен в сложившихся условиях и в ситуации реальной модели экономики России и Белоруссии», - сказал собеседник НСН.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в идее интеграции России и Белоруссии не идёт речь об объединении стран, лишь об экономически выгодных элементах интеграции, пишет НСН.
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