Всемирный банк одобрил выделение Украине 610 млн долларов

Всемирный банк заявил об одобрении дополнительного пакета финансовой помощи Киеву на сумму 610 млн долларов, следует из сообщения организации.

Всемирный банк заявил о предстоящем росте расходов на восстановление Украины

Отмечается, что средства нужны для удовлетворения неотложных потребностей Украины. Новый пакет финансовой помощи Украине дополняет пакеты, одобренные ранее.

В июне Всемирный банк одобрил помощь Киеву на 1,49 млрд долларов. В августе США предоставили Киеву еще 4,5 млрд долларов в виде бюджетной помощи через эту финансовую организацию.

Администрация президента США Джо Байднеа пытается договориться с американской Республиканской партией о помощи Украине. Сейчас Белый дом всеми силами старается уговорить республиканцев не прекращать помогать украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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