Всемирный банк одобрил выделение Украине 610 млн долларов
Всемирный банк заявил об одобрении дополнительного пакета финансовой помощи Киеву на сумму 610 млн долларов, следует из сообщения организации.
Отмечается, что средства нужны для удовлетворения неотложных потребностей Украины. Новый пакет финансовой помощи Украине дополняет пакеты, одобренные ранее.
В июне Всемирный банк одобрил помощь Киеву на 1,49 млрд долларов. В августе США предоставили Киеву еще 4,5 млрд долларов в виде бюджетной помощи через эту финансовую организацию.
Администрация президента США Джо Байднеа пытается договориться с американской Республиканской партией о помощи Украине. Сейчас Белый дом всеми силами старается уговорить республиканцев не прекращать помогать украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- Всемирный банк одобрил выделение Украине 610 млн долларов
- СМИ: Зеленский может встретиться с Байденом в Белом доме
- Макрон намерен поговорить с Путиным
- СМИ: Люксембург разрешил разморозить активы российских инвесторов
- Рэпер Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост руководителя Twitter
- США ведут активные переговоры с Россией по Уилану
- Пушилин заявил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР
- Песков подтвердил поездку Путина в зону проведения спецоперации
- В Москве поезд отрезал мужчине ноги
- Читатели китайской «Гуаньча» раскритиковали обращение Минобороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru