Всемирный банк одобрил выделение Украине 610 млн долларов

Отмечается, что средства нужны для удовлетворения неотложных потребностей Украины. Новый пакет финансовой помощи Украине дополняет пакеты, одобренные ранее.

В июне Всемирный банк одобрил помощь Киеву на 1,49 млрд долларов. В августе США предоставили Киеву еще 4,5 млрд долларов в виде бюджетной помощи через эту финансовую организацию.

Администрация президента США Джо Байднеа пытается договориться с американской Республиканской партией о помощи Украине. Сейчас Белый дом всеми силами старается уговорить республиканцев не прекращать помогать украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

