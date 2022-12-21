СМИ: Зеленский вылетел в Вашингтон
Украинский лидер Владимир Зеленский уже находится на пути в Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на два источника.
«Зеленский уже на пути в Вашингтон», — сообщает телеканал.
21 декабря состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, прорабатывается его встреча с американским лидером Джо Байденом. Кроме того, Зеленский в рамках визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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