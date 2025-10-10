СМИ: Страны Балтии планируют массовую эвакуацию в случае нападения РФ

Латвия, Эстония и Литва готовятся к возможной массовой эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает Reuters.

Уточняется, что Литва планирует эвакуировать около 400 тысяч человек, проживающих в приграничной зоне. Эстония намерена переместить 140 тысяч человек, а Латвия — около 630 тысяч человек.

В списке непредвиденных обстоятельств, из-за которых может потребоваться эвакуация, вошли массовый приток мигрантов, гражданские беспорядки, провокационные фейковые новости и гипотетическое нападение России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

