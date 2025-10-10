Трамп назвал бессмысленной грядущую встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что его будущая встреча с лидером Китая Си Цзиньпином больше не имеет смысла. Об этом сообщает RT.

Трамп посетит Ближний Восток 13 или 14 октября

Он напомнил, что встречу с председателем КНР планировалось провести через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее.

«Похоже, теперь для этого нет причин», — отметил глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит на повестке дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

