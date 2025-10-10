Трамп назвал бессмысленной грядущую встречу с Си Цзиньпином
10 октября 202518:34
Президент США Дональд Трамп заявил, что его будущая встреча с лидером Китая Си Цзиньпином больше не имеет смысла. Об этом сообщает RT.
Он напомнил, что встречу с председателем КНР планировалось провести через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее.
«Похоже, теперь для этого нет причин», — отметил глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит на повестке дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал блогера по делу о хищении у петербургского агентства
- Банки оправдались за долгий возврат средств на карту
- Военэксперт заявил об уничтожении первой новейшей украинской ракеты «Фламинго»
- Хайцеэр: Цены на такси можно снизить с помощью электромобилей
- Чем удивит фильм «Лермонтов» с комиком в главной роли
- «Трамп может обидеться»: Лукашенко оценил решение о Нобелевской премии мира 2025
- В России за год совершили более 3 млрд поездок на такси
- Контроль стиля вождения: Телематика в такси заменит получение медицинских справок
- Трамп назвал бессмысленной грядущую встречу с Си Цзиньпином
- СМИ: Страны Балтии планируют массовую эвакуацию в случае нападения РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru