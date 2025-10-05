Вучич: НАТО готовится к войне, Сербия пытается избежать конфликта

Страны НАТО готовятся к крупному военному конфликту, Сербия же пытается его избежать. Об этом в ходе саммита Евросоюза в Копенгагене объявил сербский президент Александр Вучич, передает телеканал «RTV1».

На фоне муниципальных выборов в Тбилиси прошли массовые беспорядки

Он подчеркнул, что повышение на 5% ВВП оборонных расходов указывает на подготовку к военным действиям. При этом Вучич заметил, что пока не ясно, на чьей стороне будет выступать каждая из стран.

Ранее издание «The Washington Post» писало, что украинский конфликт распространится на Польшу и прочие страны НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаПрезидентНАТОСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры