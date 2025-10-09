Курская область получила от Сербии гуманитарную помощь на 472 млн рублей
Сербия предоставила Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве указали, что данные средства поступили в Фонд развития Курской области, реализующий проекты поддержки наиболее незащищенных слоёв населения региона, пострадавшего от вторжения ВСУ.
«Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан», - подчеркнули в министерстве.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от действий ВСУ в Курской области составил более трёх млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
