Россиян предупредили об опасности грязных духовок
Нагар и копоть внутри духовки могут привносить неочевидные риски для здоровья человека. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
Она указала, что жир и сок, которые попадают на горячие стенки духовки во время готовки, в результате разложения и сложных химических реакций образуют трудноудаляемый нагар. Он является идеальной питательной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов».
Эксперт отметила, что в большинстве случаев они уничтожаются высокой температурой, однако «риски перекрестного загрязнения сохраняются».
«Микробы могут попасть на пищу с частицами копоти при извлечении блюда из духовки или с потоками воздуха», — пояснила Золотарева, добавив, что духовку необходимо чистить после каждого процесса приготовления.
Ранее врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что от шашлыка на открытом огне лучше отказаться в пользу мяса, запечённого в духовке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru