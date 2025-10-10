Россиян предупредили об опасности грязных духовок

Она указала, что жир и сок, которые попадают на горячие стенки духовки во время готовки, в результате разложения и сложных химических реакций образуют трудноудаляемый нагар. Он является идеальной питательной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов».

Эксперт отметила, что в большинстве случаев они уничтожаются высокой температурой, однако «риски перекрестного загрязнения сохраняются».

«Микробы могут попасть на пищу с частицами копоти при извлечении блюда из духовки или с потоками воздуха», — пояснила Золотарева, добавив, что духовку необходимо чистить после каждого процесса приготовления.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что от шашлыка на открытом огне лучше отказаться в пользу мяса, запечённого в духовке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».