Хакер не поверил в рекордную кражу биткоинов Северной Кореей
На КНДР удобно сваливать преступления, заявил НСН Олег Кравчук.
Воров криптовалюты можно вычислить по IP-адресам, но это не доказывает ничью вину. Злоумышленники пользуются теми регионами, которые уже считаются криминальными, рассказал глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.
Северокорейские хакеры в 2025 году украли более двух миллиардов долларов в криптовалюте, что стало самым крупным показателем за всю историю. Об этом заявили аналитики компании Elliptic по блокчейну. Кравчук усомнился, что это правда.
«Во-первых, ну а кто определил, что это хакеры из Северной Кореи? IP-адреса не значат, что за компьютерами сидели люди из КНДР. Это просто страна, на которую удобно сваливать преступления. Я же могу находиться, например, на Украине и просто подставить IP-адрес Северной Кореи или как-то эмулировать его. Поэтому я не думаю, что это северокорейские хакеры. Это такая же история, как паника в Европе сейчас, что якобы Россия виновата в беспилотниках, летающих над европейскими городами. Так и на Северную Корею сваливают», — подчеркнул он.
Кравчук также высоко оценил возможности защиты российских компаний.
«В России достаточно неплохо с кибербезопасностью, потому что сейчас на нас намного больше кибератак, чем в мирное время на какую-либо страну. А у нас все работает: мы рассчитываемся картой МИР, которая защищена отечественными системами. В быту работает Алиса, смарт-сети, светофоры, банки, мобильная связь. Компаниям не стоит экономить на этом. Потому что любая хакерская атака – это колоссальный ущерб и репутационный, и финансовый. Есть же примеры, когда бизнес закрывается, утратив данные, инфраструктуру и так далее. Дешевле инвестировать и обращаться к специалистам. Для бизнеса достаточно менять данные каждые три месяца и купить антивирус», — подчеркнул он.
Ранее Кравчук в разговоре с НСН объяснил, почему опасны «белые хакеры».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакер не поверил в рекордную кражу биткоинов Северной Кореей
- Регионы РФ получат более 100 млрд рублей на обновление транспорта
- Мхатовская многоходовка: Зачем Боякову второй театр
- «Картина большого мастера»: Чего ждать от фильма «Лермонтов»
- Россиян предупредили об опасности грязных духовок
- Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
- Булыкин: В матче с Ираном забить голы могут все игроки сборной России
- Минюст признал иноагентом медиа-проект «Острый угол»
- Затягивание сертификации Ил-114 объяснили общим кризисом авиапрома
- В СПЧ допустили освобождение всех задержанных в Азербайджане россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru