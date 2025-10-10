Воров криптовалюты можно вычислить по IP-адресам, но это не доказывает ничью вину. Злоумышленники пользуются теми регионами, которые уже считаются криминальными, рассказал глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.



Северокорейские хакеры в 2025 году украли более двух миллиардов долларов в криптовалюте, что стало самым крупным показателем за всю историю. Об этом заявили аналитики компании Elliptic по блокчейну. Кравчук усомнился, что это правда.