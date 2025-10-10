В широкий российский прокат картина о последнем дне жизни Михаила Лермонтова выходит с 16 октября. Ранее картину представили в Геленджике, она стала фильмом открытия кинофестиваля «Маяк». Альперина заметила, что фильм Бакурадзе – настоящее авторское кино, которое важно смотреть вдумчиво.

«Я лично тоже жила в плену образа Лермонтова, не знала, каким он был на самом деле. В голове сложился некий образ, а Бакурадзе показал, каким этот человек был на самом деле. Это очень ценно, не говоря о том, что и с точки зрения операторской работы и сценария, это картина большого мастера. Она не для всех. Это настоящее авторское кино. Возможно, немногие поймут этот фильм. Его нужно смотреть и в него нужно проникнуть. На мой взгляд, это очень хорошая работа, достойная поэта», - заявила она.