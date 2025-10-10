Регионы РФ получат более 100 млрд рублей на обновление транспорта
Более 100 млрд рублей будет направлено регионам России на обновление транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Также в ведомстве указали, что на обновление автобусов с 2026 года субъектам предоставят прямые субсидии, размер которых составит 7,9 млрд рублей.
«Продолжится программа льготного лизинга по линии ГТЛК в объеме 2,4 млрд рублей», - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что за последние три года регионы получили 14,3 тысяч транспортных средств.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Регионы РФ получат более 100 млрд рублей на обновление транспорта
- Мхатовская многоходовка: Зачем Боякову второй театр
- «Картина большого мастера»: Чего ждать от фильма «Лермонтов»
- Россиян предупредили об опасности грязных духовок
- Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
- Булыкин: В матче с Ираном забить голы могут все игроки сборной России
- Минюст признал иноагентом медиа-проект «Острый угол»
- Затягивание сертификации Ил-114 объяснили общим кризисом авиапрома
- В СПЧ допустили освобождение всех задержанных в Азербайджане россиян
- Путин анонсировал появление у России нового оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru