Регионы РФ получат более 100 млрд рублей на обновление транспорта

Также в ведомстве указали, что на обновление автобусов с 2026 года субъектам предоставят прямые субсидии, размер которых составит 7,9 млрд рублей.

«Продолжится программа льготного лизинга по линии ГТЛК в объеме 2,4 млрд рублей», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что за последние три года регионы получили 14,3 тысяч транспортных средств.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».