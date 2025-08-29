Копенгаген на Вашингтон: Почему Трамп вспомнил о Гренландии
Американцы могут вести пропагандистскую работу в Гренландии, чтобы подбивать местных уйти от Дании, но это не станет лучшим вариантом для региона, заявил Антон Хащенко.
Президент США Дональд Трамп не забывает о всех своих идеях, но сейчас у него есть проблемы поважнее, поэтому вопрос с Гренландией отошел на второй план, но он не исчез из обсуждения, рассказал политолог Антон Хащенко в разговоре с НСН.
Близкие к Трампу люди якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, заявила датская телерадиокомпания DR. Это информация насторожила МИД страны, поэтому 27 августа американский временный поверенный в делах был вызван для беседы. Политолог отметил, что эта ситуация не должна никого удивлять.
«Ничего нового не произошло, но нужно миллион раз проверять информацию из датского СМИ. Это может быть частью информационной войны, а может быть и корректными данными. Трамп не засовывал под ковер идею контроля над Гренландией, ему это все еще интересно. Он просто убрал из публичного поля эту идею, к тому же он пока рассчитывает на Нобелевскую премию мира: у него вопросы по Индии, России и Украине, но это не значит, что республиканец забыл об этом», — указал он.
Эксперт добавил, что США могут работать с населением острова, чтобы сформировать о себе лучшее мнение, но самим местным жителям лучше всего жить самостоятельно.
«Америка всегда работает через такие инструменты: структуры, которые склоняют на свою сторону местное население. Тот факт, что республиканцы ограничили их финансирование по всему миру, еще не значит, что они перестали использовать их возможности. Вызов посла в Копенгагене показывает, что такая работа со стороны США может действительно вестись. Опросов самих жителей Гренландии никто не покажет, но им, скорее всего, куда лучше было бы ни от кого не зависеть, а не менять Копенгаген на Вашингтон», — заключил политолог.
Ранее директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов пояснил НСН, как именно США могут приобрести все активы Гренландии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО за неделю сбили самолет ВСУ, 1377 украинских дронов и 18 авиабомб
- Удар по психике: Водители удивились предложению сделать платными дороги в Москве
- Омбудсмен Волынец связала ментальные нарушения у детей со смартфонами
- Аэропорту Ижевска присвоят имя оружейника Калашникова
- Израиль отменил тактическое прекращение огня в Газе
- Горелкин: WhatsApp ожидает естественная пессимизация и «судьба Viber»
- Омбудсмен Волынец призвала родителей не путать СДВГ с невоспитанностью
- Копенгаген на Вашингтон: Почему Трамп вспомнил о Гренландии
- Премьер Таиланда Чинават отправлена в отставку
- Москвичам пообещали первую волну «бабьего лета» в начале сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru