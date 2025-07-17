«Через прокладку»: США могут присоединить Гренландию без применения военной силы
Александр Пилясов заявил НСН, что даже если Россия предложит помощь Дании, то та будет искать компромисс с США для того, чтобы от этой помощи отказаться.
Американцы могут приобрести все активы Гренландии даже без потери датского суверенитета над островом, заявил в беседе с НСН директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов. По его словам, датчане сделают все, чтобы отказаться от помощи России в этом вопросе.
Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет адекватные меры. По его словам, такой конфликт пагубно скажется на региональной безопасности. Пилясов отметил, что в случае присоединения Гренландии к США американцы станут полновесными игроками в Арктике.
«Желание США присоединить Гренландию вполне понятно, и оно может быть успешно реализовано, учитывая деморализацию европейских стран. Озабоченность России вызывает тот факт, что Соединенные Штаты после этого станут полновесным игроком в Арктике. На сегодня у них там только окошко в виде Аляски. В настоящее время только Россия и Канада имеют обширный арктический фасад, позволяющий осуществлять транзитные перевозки и прочее. Присоединение к США Гренландии существенно изменит установившийся баланс. Плюс, конечно, редкоземельные металлы, которые есть на острове. Сейчас в Гренландии идет стремительное отступление ледника, из-за чего месторождения береговой линии становятся доступными, а там залежи редкоземельных металлов и урана», - сказал собеседник НСН.
Пилясов отметил, что Вашингтону сейчас вполне под силу захватить самый большой остров Земли.
«Для захвата острова США могут обойтись и без применения военной силы, использовав только государственные и частные корпорации. Через такую прокладку американцами могут быть приобретены все активы Гренландии без потери датского суверенитета над островом. Может быть разыгран и сценарий с обретением независимости Гренландии от Дании с последующим переходом под опеку Соединенных Штатов», - отметил эксперт.
По его словам, даже если Россия предложит помощь Дании, то та будет искать компромисс с США для того, чтобы от этой помощи отказаться.
«В случае если Россия даже и предложит свою помощь Дании, датчане от неё откажутся. Они постараются быстрее найти компромисс с американцами, лишь бы не принимать помощь от русских. Мы это всё уже проходили на опыте с Исландией, когда Москва предложила свою помощь Рейкьявику с целью не допустить финансового банкротства скандинавской страны. Исландцы быстро от этой помощи отказались, после чего, у них нашлись ресурсы, предоставленные британскими банками», - заключил Пилясов.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужна Гренландия для безопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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