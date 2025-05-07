СМИ: США нарастили сбор разведданных о Гренландии

ЦРУ приступило к сбору разведданных о ситуации в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по присоединению острова. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

Трамп заявил, что он все еще хочет купить Гренландию и присоединить Канаду

Отмечается, что такое задание спецслужбе дала директор национальной разведки Тулси Габбард. Она поручила собрать информацию о движении за независимость и выяснить отношение местных жителей к возможной ресурсной сделке между Белым домом и правительством датской территории.

В публикации уточняется, что для этого будут использованы спутники, средства перехвата и агенты на местах. Их задача — найти людей, которые бы поддерживали цели США в регионе.

Сама Габбард ответила изданию и заявила, что WSJ должно быть стыдно, так как журналисты раскрывают секретную информацию. По ее мнению, это подрывает авторитет Трампа и является саботажем внешней политики государства.

Ранее президент США исключил силовой сценарий присоединения Канады и Гренландии, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДональд ТрампГренландия

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