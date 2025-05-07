СМИ: США нарастили сбор разведданных о Гренландии

Отмечается, что такое задание спецслужбе дала директор национальной разведки Тулси Габбард. Она поручила собрать информацию о движении за независимость и выяснить отношение местных жителей к возможной ресурсной сделке между Белым домом и правительством датской территории.

В публикации уточняется, что для этого будут использованы спутники, средства перехвата и агенты на местах. Их задача — найти людей, которые бы поддерживали цели США в регионе.

Сама Габбард ответила изданию и заявила, что WSJ должно быть стыдно, так как журналисты раскрывают секретную информацию. По ее мнению, это подрывает авторитет Трампа и является саботажем внешней политики государства.

Ранее президент США исключил силовой сценарий присоединения Канады и Гренландии, напоминает НСН.

