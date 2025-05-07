Дания вызовет посла США из-за сообщений о шпионаже в Гренландии

Министерство иностранных дел Дании намерено вызвать посла США в связи с публикацией Wall Street Journal о предполагаемой разведывательной активности Вашингтона в отношении Гренландии. Об этом заявил глава датской дипломатии Ларс Лекке Расмуссен, сообщает агентство France-Presse.

По словам министра, опубликованная в американском издании информация вызвала серьезное беспокойство в Копенгагене, поскольку «друзья не должны шпионить друг за другом». Он подчеркнул, что власти рассматривают ситуацию как весьма серьезную и намерены обсудить ее с американским дипломатом на встрече в МИД.