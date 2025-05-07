Дания вызовет посла США из-за сообщений о шпионаже в Гренландии
Министерство иностранных дел Дании намерено вызвать посла США в связи с публикацией Wall Street Journal о предполагаемой разведывательной активности Вашингтона в отношении Гренландии. Об этом заявил глава датской дипломатии Ларс Лекке Расмуссен, сообщает агентство France-Presse.
По словам министра, опубликованная в американском издании информация вызвала серьезное беспокойство в Копенгагене, поскольку «друзья не должны шпионить друг за другом». Он подчеркнул, что власти рассматривают ситуацию как весьма серьезную и намерены обсудить ее с американским дипломатом на встрече в МИД.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США усилили сбор разведданных о Гренландии на фоне прежних планов администрации Дональда Трампа по расширению американского присутствия на острове.
По данным издания, на прошлой неделе высокопоставленные чиновники, включая директора национальной разведки Тулси Габбард, поручили спецслужбам изучить настроения в регионе — в частности, отношение к возможной добыче природных ресурсов американскими компаниями и к движениям за независимость, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru