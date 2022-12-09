СМИ: Вашингтон потерял главного союзника в борьбе с Москвой

Власти Соединенных Штатов упустили влияние над Саудовской Аравией, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Foreign Policy.

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По данным издания, Эр-Рияд понимает выгоду выстраивания отношений с КНР и Россией, а не с США. Саудовская Аравия долгие годы укрепляла связи с Пекином, но из-за современной геополитической обстановки она решилась на глобальный стратегический поворот.

США перестали рассматривать приоритет с ближневосточным регионом, что открыло ему пути к другим влиятельным игрокам. «Изменилась растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы», — отмечается в статье.

Теперь саудовский принц Мухаммед бен Салман может сделать свою страну главным торговым партнером Пекина, так как понимает, что мир еще долго будут зависеть от углеводородов его страны.

Председателя КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по энергетике и наращивать масштабы торговли нефтью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:Саудовская АравияСША
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