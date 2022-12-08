Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом
Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по энергетике и наращивать масштабы торговли нефтью. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление председателя КНР Си Цзиньпина.
Он отметил, что Китай также готов реализовывать масштабные проекты сотрудничества в энергетической сфере.
Ранее председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом
- СМИ: страны ЕС договорились выделить на военную помощь Украине ещё €2 млрд
- Байден поблагодарил ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
- Депутат Рады призвал запретить транзит российского газа через Украину
- СМИ: новые санкции ЕС затронут 169 российских компаний
- Власти Киева переименовали ещё 32 объекта, связанных с Россией и СССР
- Боррель заявил, что под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ
- Politico: Евросоюз намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов
- В России предложили запретить ввоз мебели и фанеры из недружественных стран
- Захарова: ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru