Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом

Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по энергетике и наращивать масштабы торговли нефтью. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление председателя КНР Си Цзиньпина.

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Он отметил, что Китай также готов реализовывать масштабные проекты сотрудничества в энергетической сфере.

Ранее председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КитайНефть
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