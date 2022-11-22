СМИ: Китай купил у России рекордное количество золота

По информации ведомства в Поднебесную было отправлено 2,16 тонн золота на 124,6 млн долларов. Это крупнейшая поставка с 2016 года. При этом основными поставщиками драгоценного металла в Китай являются Швейцария, Канада, ЮАР и другие государства.

Отмечается, что за 10 месяцев текущего года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонн, что в 1,9 раза превышает объёмы за аналогичный период прошлого года. В деньгах это 330 млн долларов, что в 1,8 раза больше, чем за январь-октябрь 2021 года.

Как прокомментировал изданию председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, в Китай из России традиционно продают золотосодержащий концентрат, нерентабельный для переработки в нашей стране.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ заявило, что количество товаров, поставляемых из Германии в РФ, в годовом выражении снизилось на 52,9% (1,1 млрд евро), а поставки из России в ФРГ упали на 37,4% (1,8 млрд евро), пишут «Известия».