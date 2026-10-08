Песков: Украина не хочет выходить на мирную траекторию
Украина не желает выходить на мирную траекторию, последствия уже ощущают жители Киева и других городов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал «Вестям».
Он объяснил, что были 40 дней, которые объявлял Владимир Зеленский. Сейчас они «аукаются» режиму, киевлянам и жителям других регионов, промышленному сектору и всей экономике страны.
Песков добавил, что подобные заявления показывают, что Украина все еще не готова и не планирует выходить на мирные траектории в конфликте с Москвой.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу с Киевом.
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