Песков: Украина не хочет выходить на мирную траекторию

Он объяснил, что были 40 дней, которые объявлял Владимир Зеленский. Сейчас они «аукаются» режиму, киевлянам и жителям других регионов, промышленному сектору и всей экономике страны.



Песков добавил, что подобные заявления показывают, что Украина все еще не готова и не планирует выходить на мирные траектории в конфликте с Москвой.



Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу с Киевом.

