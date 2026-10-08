Сын Плющенко мог оказаться в сборной Белоруссии по фигурному катанию
13-летний фигурист Александр Плющенко мог пополнить состав сборной Белоруссии. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-наставник национальной команды Олег Васильев.
По его словам, переговоры о переходе шли с Минспортом и Олимпийским комитетом РФ, а также Евгением Плющенко и Яной Рудковской. Родители не возражали и встречались с министром спорта соседней республики Сергеем Ковальчуком.
Васильев уточнил, что в последний момент вето на переход наложила руководитель Союза конькобежцев Белоруссии Юлия Комлева. В итоге молодой фигурист перешел в команду Азербайджана.
Ранее Рудковская и Плющенко оценили провальный дебют сына на этапе юниорского Гран-при в Турции.
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