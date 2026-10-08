Сын Плющенко мог оказаться в сборной Белоруссии по фигурному катанию

По его словам, переговоры о переходе шли с Минспортом и Олимпийским комитетом РФ, а также Евгением Плющенко и Яной Рудковской. Родители не возражали и встречались с министром спорта соседней республики Сергеем Ковальчуком.



Васильев уточнил, что в последний момент вето на переход наложила руководитель Союза конькобежцев Белоруссии Юлия Комлева. В итоге молодой фигурист перешел в команду Азербайджана.



Ранее Рудковская и Плющенко оценили провальный дебют сына на этапе юниорского Гран-при в Турции.

