СМИ: Врачам закрытых роддомов в Красноярске предлагают работу уборщиками и санитарками
Врачам закрытых родильных домов в Красноярске предлагают работу уборщиками и санитарками или отправляют за полярный круг, сообщает Telegram-канал Mash.
Других вакансий для медиков нет. Родильное отделение №6 при 20-й больнице закроют в январе 2027, все 116 сотрудников могут потерять работу. Врачам предлагают новую, но не по профилю — уборщицами, медсестрами, санитарками. Это касается и заведующей роддомом с 22-летним стажем, а также заслуженной акушерке с большим опытом.
Также закрывается роддом №4 — там трудятся около 100 человек. Всего работу будут вынуждены искать около 200 сотрудниц красноярских роддомов. При этом из вакансий на замену только восемь — должности врачей, остальное — младший медперсонал и уборщицы. Всем предлагают пройти обучение на другую специальность или искать работу в другом городе, например — уехать за полярный круг в Норильск. При этом разница в зарплате достигает 30 тысяч рублей.
По словам экспертов, закрытие роддомов приведет к большей нагрузке на оставшиеся учреждения, а также выгоранию и нехватке времени у оставшихся медиков. Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев заявил, что закрытие роддомов это не сокращение ради сокращения, а объективный взгляд отрасли на то, что нужно усилить, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи детям».
Ранее стало известно, что матери в Кузбассе не видят детей после родов из-за отсутствия роддомов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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