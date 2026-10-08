Африканские страны потребовали от Украины вернуть своих граждан
Африканские государства потребовали от Киева вернуть своих граждан из лагерей для военнопленных. Об этом пишет Bloomberg.
Правительство Кении ведет переговоры о возвращении пяти заключенных. Глава МИД Мусалия Мудавади уточнил, что президент Уильям Руто уже звонил Владимиру Зеленскому по этому вопросу. Возвращения одного из своих жителей добивается и Ботсвана. Обеспокоенность выразило и Зимбабве.
При этом представитель Найроби добавил, что около 84 кенийцев погибли или пропали без вести, еще 34 госпитализировали в РФ, а 62 участника боевых действий вернулись домой.
Ранее президент Кении уже просил Зеленского освободить взятых в плен граждан.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Африканские страны потребовали от Украины вернуть своих граждан
- «Роскосмос» показал, как выглядят далекие звезды и черные дыры
- СМИ: ВС РФ выявила уязвимость систем ПВО Украины
- Минобороны Франции призвало готовиться к «крупному столкновению» с Россией
- Сын Плющенко мог оказаться в сборной Белоруссии по фигурному катанию
- Песков: Украина не хочет выходить на мирную траекторию
- Хроническое истощение: Что делать, если усталость не проходит даже после выходных
- Минтранс и Росавиация брали на особый контроль работу авиации в Москве
- Эксклюзивный продукт: Россиян призвали не ждать АИ-100 у независимых сетей АЗС
- Психолог Мирная назвала опасный тренд среди россиян в отношениях