Африканские страны потребовали от Украины вернуть своих граждан

Правительство Кении ведет переговоры о возвращении пяти заключенных. Глава МИД Мусалия Мудавади уточнил, что президент Уильям Руто уже звонил Владимиру Зеленскому по этому вопросу. Возвращения одного из своих жителей добивается и Ботсвана. Обеспокоенность выразило и Зимбабве.



При этом представитель Найроби добавил, что около 84 кенийцев погибли или пропали без вести, еще 34 госпитализировали в РФ, а 62 участника боевых действий вернулись домой.



Ранее президент Кении уже просил Зеленского освободить взятых в плен граждан.

