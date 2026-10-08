Африканские страны потребовали от Украины вернуть своих граждан

Африканские государства потребовали от Киева вернуть своих граждан из лагерей для военнопленных. Об этом пишет Bloomberg.

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Правительство Кении ведет переговоры о возвращении пяти заключенных. Глава МИД Мусалия Мудавади уточнил, что президент Уильям Руто уже звонил Владимиру Зеленскому по этому вопросу. Возвращения одного из своих жителей добивается и Ботсвана. Обеспокоенность выразило и Зимбабве.

При этом представитель Найроби добавил, что около 84 кенийцев погибли или пропали без вести, еще 34 госпитализировали в РФ, а 62 участника боевых действий вернулись домой.

Ранее президент Кении уже просил Зеленского освободить взятых в плен граждан.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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