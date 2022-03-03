Варшава и Гданьск расторгли соглашения с городами-побратимами РФ
Польские города Варшава и Гданьск расторгли партнерские соглашения с городами-побратимами РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой решения городских советов.
Варшава отказалась от партнерства с Москвой, Санкт-Петербургом, Грозным, Смоленском и Нижним Новгородом. Мэр Варшавы подчеркнул, что это решение не направлено на борьбу в россиянами, оно является символическим жестом, которые сегодня имеют «фундаментальное значение».
Гданьск, в свою очередь, расторг соглашения с Санкт-Петербургом и Калининградом. Между тем, против этих действий выступил мэр второго по величине города Польши Кракова Яцек Майхровский, который назвал эти действия ненужными и пустыми. По его словам, это сотрудничество всегда было свободно от политики.
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