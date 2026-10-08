СМИ: ВС РФ выявила уязвимость систем ПВО Украины

По данным издания, Киев подвергается почти непрекращающимся атакам: только во вторник в столице объявили 18 воздушных тревог, российские ракеты и беспилотники наносят удары по глубоким районам.



Очевидными целями называют семь мостов через Днепр. Если город удастся разделить надвое, это парализует всю северную Украину.



Недавно писали, что удары по подобным дорожным объектам в Киеве могут обернуться «логистическим кошмаром».

