«Роскосмос» показал, как выглядят далекие звезды и черные дыры
«Роскосмос» представил картинку объектов, которые исследует космическая обсерватория «Спектр-РГ». Она работает в окрестности точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, примерно в 1,5 млн километров от планеты.
Отечественный телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского изучает Вселенную в жестком рентгеновском диапазоне. Он уже выполнил восемь полных обзоров неба.
Команда «Роскосмос Медиа» со специалистами ART-XC визуализировали несколько интересных объектов из истории наблюдений телескопа. Так хотят показать, как они выглядели бы, если бы их можно было увидеть своими глазами.
Часть программы ART-XC посвящена исследованиям возможностей автономной навигации в космосе по наблюдениям изолированных пульсаров — стабильных и точных «маяков» Вселенной. В перспективе технология позволит аппаратам автономно ориентироваться в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.
До этого «Роскосмос» показал солнечное затмение с высоты 400 километров. https://nsn.fm/aviation-and-space/roskosmos-pokazal-solnechnoe-zatmenie-s-vysoty-400-km
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