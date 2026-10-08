«Роскосмос» показал, как выглядят далекие звезды и черные дыры

Отечественный телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского изучает Вселенную в жестком рентгеновском диапазоне. Он уже выполнил восемь полных обзоров неба.



Команда «Роскосмос Медиа» со специалистами ART-XC визуализировали несколько интересных объектов из истории наблюдений телескопа. Так хотят показать, как они выглядели бы, если бы их можно было увидеть своими глазами.



Часть программы ART-XC посвящена исследованиям возможностей автономной навигации в космосе по наблюдениям изолированных пульсаров — стабильных и точных «маяков» Вселенной. В перспективе технология позволит аппаратам автономно ориентироваться в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.



До этого «Роскосмос» показал солнечное затмение с высоты 400 километров. https://nsn.fm/aviation-and-space/roskosmos-pokazal-solnechnoe-zatmenie-s-vysoty-400-km

