Минобороны Франции призвало готовиться к «крупному столкновению» с Россией
Франция должна быть готова к масштабному вооруженному конфликту с Россией, заявила министр обороны страны Катрин Вотрен на выступлении перед профильным комитетом Национального собрания. Об этом рассказывает РИА Новости.
В ведомстве обсуждали военный бюджет на 2027 год. По словам Вотрен, ВС республики должны готовиться к крупному столкновению и одновременно выполнять задачи, которые страна ежедневно им поручает.
Глава Минобороны Франции уверена, что Парижу якобы «предельно ясны» намерения России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва отслеживает планы по милитаризации Европы.
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