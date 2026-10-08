Минобороны Франции призвало готовиться к «крупному столкновению» с Россией

В ведомстве обсуждали военный бюджет на 2027 год. По словам Вотрен, ВС республики должны готовиться к крупному столкновению и одновременно выполнять задачи, которые страна ежедневно им поручает.



Глава Минобороны Франции уверена, что Парижу якобы «предельно ясны» намерения России.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва отслеживает планы по милитаризации Европы.

