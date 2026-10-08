СМИ: Кличко заявил о переходе Киева в «режим выживания»

Киев вынужденно перешел в режим выживания в преддверии зимы из-за участившихся поврежденных после российских ударов мостов и ключевых объектов инфраструктуры. Об этом мэр Виталий Кличко сказал в интервью AFP.

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Глава города объяснил, что в последние недели Москва расширила дневные ракетные и беспилотные атаки. Также Кличко упомянул о проблемах с электроэнергией. Горожане готовятся к повторению прошлогодней ситуации. Тогда отопление и электричество отключались на несколько дней, а температура опускалась до -20 градусов.

Мэр Киева добавил, что «сегодня вопрос стоит о выживании».

Ранее сообщали, что в украинской столице произошел масштабный блэкаут.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Виталий КличкоУкраинаКиев

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