Минтранс и Росавиация брали на особый контроль работу авиации в Москве

Временно подключали дополнительный персонал, службы авиагаваней, в том числе справочно-информационные службы и колл-центры, работали в усиленном режиме. Обстановка в терминалах была спокойной, температурный и санитарный режимы оставались в пределах нормативов.



В Росавиации сообщали, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Например, обязаны предоставлять напитки и питание, организовывать размещение в гостиницах.



Ранее в течение дня в аэропортах действовали ограничения. В 15:24 временные меры вводили во Внуково, Домодедово и Жуковском, а Шереметьево работало по согласованию.



До этого исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объяснил, почему снижается пассажиропоток столичных авиагаваней.

