Минтранс и Росавиация брали на особый контроль работу авиации в Москве
Минтранс и Росавиация брали на особый контроль работу авиации в Московском авиационном узле. Жуковский принимал и отправлял рейсы по согласованию, Внуково, Домодедово и Шереметьево открыты на прием и выпуск судов. Об этом писал «Профиль».
Временно подключали дополнительный персонал, службы авиагаваней, в том числе справочно-информационные службы и колл-центры, работали в усиленном режиме. Обстановка в терминалах была спокойной, температурный и санитарный режимы оставались в пределах нормативов.
В Росавиации сообщали, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Например, обязаны предоставлять напитки и питание, организовывать размещение в гостиницах.
Ранее в течение дня в аэропортах действовали ограничения. В 15:24 временные меры вводили во Внуково, Домодедово и Жуковском, а Шереметьево работало по согласованию.
До этого исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объяснил, почему снижается пассажиропоток столичных авиагаваней.
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