Минтранс и Росавиация брали на особый контроль работу авиации в Москве

Минтранс и Росавиация брали на особый контроль работу авиации в Московском авиационном узле. Жуковский принимал и отправлял рейсы по согласованию, Внуково, Домодедово и Шереметьево открыты на прием и выпуск судов. Об этом писал «Профиль».

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Временно подключали дополнительный персонал, службы авиагаваней, в том числе справочно-информационные службы и колл-центры, работали в усиленном режиме. Обстановка в терминалах была спокойной, температурный и санитарный режимы оставались в пределах нормативов.

В Росавиации сообщали, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Например, обязаны предоставлять напитки и питание, организовывать размещение в гостиницах.

Ранее в течение дня в аэропортах действовали ограничения. В 15:24 временные меры вводили во Внуково, Домодедово и Жуковском, а Шереметьево работало по согласованию.

До этого исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объяснил, почему снижается пассажиропоток столичных авиагаваней.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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