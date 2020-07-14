Политтехнолог не увидел «руку Кремля» в аресте Фургала
Политтехнолог Марат Баширов рассказал НСН, связан ли арест хабаровского губернатора с голосованием по Конституции и кто организовал протестные акции в крае.
Никакой связи между «плохим» голосованием в Хабаровском крае по поправкам в Конституцию и арестом губернатора Сергея Фургала нет, заявил в эфире НСН политтехнолог Марат Баширов.
Ранее некоторые политологи высказали мнение, что в аресте Фургала прослеживается «рука Кремля», так как глава региона не обеспечил ни высокой явки, ни нужных результатов во время голосования по поправкам в Конституцию.
«Конечно, никакой связи между голосованием по поправкам в Конституцию и арестом Фургала нет, - заявил Баширов. - Хабаровский край проголосовал в середничках. Жители поддержали поправки».
Массовые акции в поддержку губернатора связаны с прочными позициями ЛДПР в регионе и уверенностью в политических мотивах его ареста, считает собеседник НСН.
«То, что люди вышли на улицу в первый день ареста – явление закономерное. Фургал серьезно «окопался» в Хабаровском крае. Большинство депутатов законодательного собрания края во многих муниципалитетах – представители ЛДПР. С этой точки зрения, он эффективно отстаивал интересы партии (Владимира - прим. НСН) Жириновского. В первый день на акции выходило по разным оценкам от 7 до 12 тысяч человек, а во второй – только 200, потому что стало понятно, что его арестовали не по политическим мотивам. Его задержали не по статье о нецелевом расходовании средств, а по обвинению в убийстве людей. Любой гражданин РФ должен серьезно задуматься, так ли все однозначно, как это преподносили в первый день. Появилась информация, доказательства и последовало задержание вне зависимости от ранга человека», - уверен политтехнолог.
По мнению Баширова, критика вице-премьером и полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым работы правительства Хабаровского края связана с тем, что чиновники начали заниматься организацией митингов вместо текущей работы, в частности подготовки к зиме.
«Трутнев приехал на второй день после того, как начались акции. Он дал свою оценку не исходя из того, что он там увидел, а ориентировался на те данные, которые ему поступали до этого. С этой точки зрения, в Хабаровском крае провальная ситуация по многим федеральным проектам. По сравнению с соседним Приморским краем в Хабаровском крае, с точки зрения социально-экономического развития, наблюдается очевидный провал», - добавил политтехнолог.
В Хабаровском крае более 44% жителей приняли участие в голосовании по Конституции. Поддержали поправки 62,28% проголосовавших, против высказались 36,64%.
Ранее ЛДПР предложила Кремлю трех возможных кандидатов на должность исполняющего обязанности главы Хабаровского края на место Фургала. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев рассказал НСН, почему Кремлю выгодно принять предложение ЛДПР.
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