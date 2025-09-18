Политологи поспорили насчет преемника Лукашенко
Лукашенко нужен надежный управленец с опытом, заявил НСН Алексей Дзермант, а Дмитрий Болкунец усомнился, что кто-то получит власть в стране, кроме действующего президента.
Александр Лукашенко уже ведет строгий и долгий отбор кандидатов на пост главы государства по четким критериям, рассказал белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в разговоре с НСН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в обществе «будущих президентов», но пока не может найти тех, кто справился бы с обязанностями главы государства. Он добавил, что не планирует выдвигаться на следующий срок, а младший сын Николай не является его преемником. Об этом сообщило издание belta.by. Дзермант отметил, что это еще не значит, что Лукашенко не ищет себе замену прямо сейчас.
«Противоречия в словах Лукашенко нет, так как еще есть время определиться с преемником. Он выбирает среди тех, кто проявил себя в руководстве: в экономике, хозяйстве, международных отношениях. Этот процесс публично не озвучивается, но он идет, даже если пока никто не подходит. Отбор идет по понятным критериям: опытный и идеологически правильный человек, поэтому сенсации я тут не вижу. Достойные персоны есть среди коммунистов, президент не зря их отмечает. Пока у Лукашенко крепкое здоровье, он сам примет решение о будущем. Главное, что суть отношений с Россией не изменится, может быть, только стиль», — отметил он.
А вот беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил НСН, что Лукашенко не собирается когда-нибудь покинуть свой пост.
«Александр Лукашенко никого кроме себя не видит преемником. Таким образом он подчеркнул, что никаких наследников при его жизни не будет. Этот человек не хочет повторить судьбу бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Модель, сценарий транзита и управления — Лукашенко копировал казахский путь. Было созвано даже так называемое Всебелорусское народное собрание, которое должно собираться раз в год. Таким образом он планировал уйти с поста нынешнего на новый, но у него не хватило сил и желания это сделать. Сейчас все просто молча наблюдают и ждут, когда он уйдет», — подчеркнул он.
Ранее Дзермант объяснил НСН, почему Лукашенко не будет уходить из политики до 2029 года.
Политологи поспорили насчет преемника Лукашенко
