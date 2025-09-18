Александр Лукашенко уже ведет строгий и долгий отбор кандидатов на пост главы государства по четким критериям, рассказал белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в разговоре с НСН.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в обществе «будущих президентов», но пока не может найти тех, кто справился бы с обязанностями главы государства. Он добавил, что не планирует выдвигаться на следующий срок, а младший сын Николай не является его преемником. Об этом сообщило издание belta.by. Дзермант отметил, что это еще не значит, что Лукашенко не ищет себе замену прямо сейчас.