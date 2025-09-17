Лукашенко рассказал о поиске будущих президентов Белоруссии
Желательно, чтобы будущим президентом Белоруссии был «крепкий мужик», понюхавший пороха. Как пишет БелТА, об этом заявил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.
На встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом он отметил, что был бы рад, если бы нашлась женщина, способная занять пост главы государства, сообщает RT.
Лукашенко рассказал, что ищет будущих президентов в обществе, но перебирая те или иные личности понимает, что им «невозможно будет это потянуть».
«Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся», - отметил белорусский лидер.
Также он напомнил, что на посту белорусского президента рано или поздно «будет другой человек».
Ранее Лукашенко в интервью американскому изданию Time заявил, что не намерен баллотироваться на новый президентский срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru