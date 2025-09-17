Лукашенко рассказал о поиске будущих президентов Белоруссии

Желательно, чтобы будущим президентом Белоруссии был «крепкий мужик», понюхавший пороха. Как пишет БелТА, об этом заявил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии

На встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом он отметил, что был бы рад, если бы нашлась женщина, способная занять пост главы государства, сообщает RT.

Лукашенко рассказал, что ищет будущих президентов в обществе, но перебирая те или иные личности понимает, что им «невозможно будет это потянуть».

«Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся», - отметил белорусский лидер.

Также он напомнил, что на посту белорусского президента рано или поздно «будет другой человек».

Ранее Лукашенко в интервью американскому изданию Time заявил, что не намерен баллотироваться на новый президентский срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
