«Женщина, сын и генерал»: Лукашенко предстоит найти себе замену до 2025 года
Дмитрий Болкунец заявил НСН, что Лукашенко будет «тянуть до последнего», а потом откажется от участия в выборах.
Белорусский лидер Александр Лукашенко готов покинуть пост президента при определенных условиях, в качестве замены рассматриваются председатель Совета Республики Наталья Кочанова, премьер-министр Роман Головченко, генерал КГБ Игорь Сергеенко и старший сын Виктор Лукашенко, заявил беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с НСН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знает, кто еще мог бы возглавить страну. Видеозапись встречи публикует Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства. По его мнению, президентами «не становятся, а рождаются», и для того, чтобы занимать должность такого уровня, претенденту нужно обладать особенными качествами. Болкунец перечислил возможных претендентов, отметив, что России и Китаю якобы невыгодно переизбрание белорусского лидера.
«Что касается возможной замены, в окружении Лукашенко есть несколько человек, которые могли бы быть выбраны в качестве сменщиков. Это председатель Совета Республики Наталья Кочанова, премьер-министр Роман Головченко, который уже пять лет эту должность занимает. Также есть генерал КГБ, который возглавляет нижнюю палату, это Игорь Сергеенко. Я бы не списывал со счетов еще и старшего сына Виктора Лукашенко. Какую комбинацию выберет Александр Лукашенко, говорить сложно. До выборов остается, вероятно, два месяца. Я думаю, что Лукашенко будет тянуть до самого последнего дня. Если он скажет, что не участвует, люди потеряют точку опоры. Сейчас Лукашенко внимательно следит за событиями в США, будет принимать решение, исходя из того, кто победит в США в начале ноября. Все-таки предполагаю, что он участвовать в выборах не будет», - рассказал он.
Со своей стороны, белорусский политолог Алексей Дзермант заявил, что уходить с поста президента Лукашенко планирует только через пять лет, а в стране нет запроса на смену лидера.
«Это сложные вопросы, пока мы не видим какой-то подготовки к транзиту власти. Я думаю, что Лукашенко пойдет на выборы. Кто будет его заменой, мы узнаем лет через пять, не раньше. Конкретики нет. Типаж человека – это опытный управленец. Не уверен, что есть насущная необходимость менять лидера, такого запроса в народе нет», - заключил собеседник НСН.
В начале августа президент Белоруссии призвал граждан «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент. Он отметил, что не собирается «бросать» их завтра или послезавтра, но добавил, что «всякое в жизни бывает», передает «Радиоточка НСН».
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