«Женщина, сын и генерал»: Лукашенко предстоит найти себе замену до 2025 года

«Что касается возможной замены, в окружении Лукашенко есть несколько человек, которые могли бы быть выбраны в качестве сменщиков. Это председатель Совета Республики Наталья Кочанова, премьер-министр Роман Головченко, который уже пять лет эту должность занимает. Также есть генерал КГБ, который возглавляет нижнюю палату, это Игорь Сергеенко. Я бы не списывал со счетов еще и старшего сына Виктора Лукашенко. Какую комбинацию выберет Александр Лукашенко, говорить сложно. До выборов остается, вероятно, два месяца. Я думаю, что Лукашенко будет тянуть до самого последнего дня. Если он скажет, что не участвует, люди потеряют точку опоры. Сейчас Лукашенко внимательно следит за событиями в США, будет принимать решение, исходя из того, кто победит в США в начале ноября. Все-таки предполагаю, что он участвовать в выборах не будет», - рассказал он.

Со своей стороны, белорусский политолог Алексей Дзермант заявил, что уходить с поста президента Лукашенко планирует только через пять лет, а в стране нет запроса на смену лидера.

«Это сложные вопросы, пока мы не видим какой-то подготовки к транзиту власти. Я думаю, что Лукашенко пойдет на выборы. Кто будет его заменой, мы узнаем лет через пять, не раньше. Конкретики нет. Типаж человека – это опытный управленец. Не уверен, что есть насущная необходимость менять лидера, такого запроса в народе нет», - заключил собеседник НСН.

В начале августа президент Белоруссии призвал граждан «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент. Он отметил, что не собирается «бросать» их завтра или послезавтра, но добавил, что «всякое в жизни бывает», передает «Радиоточка НСН».

