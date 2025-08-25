«Пусть опубликуют»: Лукашенко сообщил о прохождении полного медицинского обследования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил телеканалу «Первый информационный», что прошел полное медицинское обследование.

Лукашенко заявил, что Россия «ближе всех» для Белоруссии

По его словам, покинувшие страну оппозиционеры иногда пишут о плохом здоровье главы государства. Также, по словам Лукашенко, «некоторые спецслужбы, в том числе дружественные, прощупывают, а как здоровье президента».

«Я не против: передайте все исследования, и пусть опубликуют», — указал белорусский лидер. Он отметил, что впервые в жизни прошел полное медицинское обследование за два дня.

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
