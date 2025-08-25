«Пусть опубликуют»: Лукашенко сообщил о прохождении полного медицинского обследования

По его словам, покинувшие страну оппозиционеры иногда пишут о плохом здоровье главы государства. Также, по словам Лукашенко, «некоторые спецслужбы, в том числе дружественные, прощупывают, а как здоровье президента».

«Я не против: передайте все исследования, и пусть опубликуют», — указал белорусский лидер. Он отметил, что впервые в жизни прошел полное медицинское обследование за два дня.

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

