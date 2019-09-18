Политолог: После вмешательства Турчака дело Устинова могут пересмотреть
Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН предположил, что заявление политика может говорить о попытке ребрендинга «Единой России».
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак высказался в защиту актера Павла Устинова. Тот был осужден на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. По его словам Турчака, заключительное решение должно быть пересмотрено в суде вышестоящей инстанции. Она должна учесть «все без исключения аргументы стороны защиты» и изучить все видеоматериалы. Турчак сообщил, что «ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость». Вице-спикер добавил, что считает нечестным отказ суда принять во внимание видео, которые доказывают невиновность Устинова. Он призвал вместе добиться справедливости.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с НСН предположил, что такие заявление со стороны вице-спикера Совета Федерации могут свидетельствовать о планах «Единой России» провести некий ребрендинг партии. Он сообщил, что подобным образом Турчак зарабатывает политические очки.
«“Единой России” не хватает популярных инициатив, ярких заявлений, удивляющих общественность действий, которые выходили бы за рамки созданного образа партии чиновников. Которые могли бы привлечь внимание, убедить колеблющихся и сомневающихся в том, что “Единая Россия” имеет субъектность и может быть полезна для своих избирателей не только в благоустройстве дворов, но и в защите человека. Тем более, что оправдание невиновного – это не слабость, а исправление несправедливости. Суд – не средство подавления инакомыслящих. Справедливость, беспристрастность, защита гражданина от произвола исполнительной власти и силовых структур – то, чего мы ждем от суда. Есть общественный запрос. Почему бы Турчаку в него не вписаться, зарабатывая тем самым политические очки? Я не сомневаюсь, что его человеческая позиция совпадает с политической в данном вопросе», - пояснил он.
Кроме того, по мнению политолога, заявление Турчака, которое полностью идет вразрез с выступлением накануне пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не стало импровизацией. Калачев предположил, что прежде написать подобное обращение в социальной сети, вице-спикер советовался со «старшими партийцами».
«Заявления Турчака – не импровизация. Наверняка Турчак советовался со старшими товарищами, согласовывал. Это может стать последней каплей. Видимо дело Устинова будет пересмотрено. Но самое главное: какие бы ни были результаты “Единой России” в последний день голосования, мы все понимаем, что электоральные результаты и рейтинги не всегда совпадают. Рейтинг “Единой России” снижался в последнее время. Партии нужно думать, как его поднять перед выборами этого года и, самое главное, перед выборами в Госдуму. Партия говорит о своем ребрендинге. Чего партии не хватает в первую очередь? Субъектности! Это заявление Турчака демонстрирует как раз ее наличие. Посмотрите на то, что говорил Песков накануне и сравните с тем, что сказал сегодня Турчак. Мне кажется, что заявление Турчака одно, видимо, из серии заявлений и действий, которые позволят говорить о новом позиционировании “Единой России”. Это выглядит, как перехват повестки», - предположил политолог.
Также Калачев высказался и по поводу теории о специально созданном информационном поводе об аресте актеру Устинову. По словам эксперта, подобные предположения смело можно отнести к коспирологии. Однако, вместе с тем, он отметил, что теперь инфоповод все же используется «Единой Россией» в корыстных целях.
«Я не сторонник конспирологии. Понятно, что это была проверка общества на солидарность. А когда эта солидарность была проявлена, и стало ясно, что надо отыгрывать назад, тогда уже, может возник план, как это можно использовать для того, чтобы, например, несколько поменять имидж позиционирования “Единой России” и господина Турчака. Я думаю, что драматургия эта возникла не сразу. Сперва, наверное, были разговоры о том, что “бояться перестали”, “страх нужен” и “давайте устроим показательную порку”. Тут можно вспомнить приговор Веры Засулич (деятельница российского и международного социалистического движения – прим.НСН). Ее оправдали, как известно. Но там было реально покушение на Трепова (5 февраля 1878 года Засулич пришла на приём к Трепову и выстрелила в него из револьвера, - прим.НСН), а здесь сажают невиновного человека. Понятно, что есть те, кто считают, что оправдание невиновных – проявление слабости. Но овчинка может не стоит выделки. Подобные истории только порождают протестные настроения», - заключил собеседник НСН.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН проанализировал шансы на помилование актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
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