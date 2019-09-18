Политолог: После вмешательства Турчака дело Устинова могут пересмотреть

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак высказался в защиту актера Павла Устинова. Тот был осужден на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. По его словам Турчака, заключительное решение должно быть пересмотрено в суде вышестоящей инстанции. Она должна учесть «все без исключения аргументы стороны защиты» и изучить все видеоматериалы. Турчак сообщил, что «ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость». Вице-спикер добавил, что считает нечестным отказ суда принять во внимание видео, которые доказывают невиновность Устинова. Он призвал вместе добиться справедливости.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с НСН предположил, что такие заявление со стороны вице-спикера Совета Федерации могут свидетельствовать о планах «Единой России» провести некий ребрендинг партии. Он сообщил, что подобным образом Турчак зарабатывает политические очки.

«“Единой России” не хватает популярных инициатив, ярких заявлений, удивляющих общественность действий, которые выходили бы за рамки созданного образа партии чиновников. Которые могли бы привлечь внимание, убедить колеблющихся и сомневающихся в том, что “Единая Россия” имеет субъектность и может быть полезна для своих избирателей не только в благоустройстве дворов, но и в защите человека. Тем более, что оправдание невиновного – это не слабость, а исправление несправедливости. Суд – не средство подавления инакомыслящих. Справедливость, беспристрастность, защита гражданина от произвола исполнительной власти и силовых структур – то, чего мы ждем от суда. Есть общественный запрос. Почему бы Турчаку в него не вписаться, зарабатывая тем самым политические очки? Я не сомневаюсь, что его человеческая позиция совпадает с политической в данном вопросе», - пояснил он.