Адвокат: Устинов – не Голунов! Оправдания не дождется
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывшего судьи Евгений Тарло в эфире НСН объяснил, почему приговор актера Павла Устинова уже не изменится.
Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя дело актера Павла Устинова. Он был осужден на 3,5 года заключения за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа.
Песков отметил, что президент информирован, однако не может реагировать и влиять на решение суда. Пресс-секретарь также высказал предположение, что Путин вряд ли видел кадры задержания Устинова. Представитель Кремля добавил, что разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами не является прерогативой президента. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле не считают возможным комментировать решение суда «и действия того или иного судьи».
По словам главы коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывшего судьи Евгения Тарло, уже сейчас можно делать выводы об исходе дела актера Устинова. В эфире НСН он рассказал, что не стоит ждать развязки как в истории Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, но был оправдан.
«Я уверен, что повторения не будет истории Голунова. Это совершенно разные ситуации. По Голунову – это единичный случай, по которому почему-то Дмитрий Песков сделал аудиенцию Алексею Венедиктову с президентом, и тот сумел убедить президента в том, что Голунов невиновен. Там как бы для этого были другие данные еще подтверждающие, что дело было сфабриковано. Потому и такие жесткие выводы были. Здесь ситуация совершенно другая. Здесь было следствие, был суд. Здесь Устинов бросил вызов власти и его приговор является, в общем-то, демонстрацией того, как власть будет поступать с непримиримыми оппозиционерами, нарушающими установленный порядок. Это демонстрация, пример для все. Я уверен, что власть не отступит и флешмоб закончится ничем», - заключил собеседник НСН.
Во флешмобе в поддержку Устинова уже приняли участие Александр Паль, Никита Ефремов, Иван Громов, Евгений Стычкин, Артур Смольянинов, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус и десятки других публичных личностей. Актеры публикуют фото «Я/Мы Павел Устинов» и видеоролики, где высказывают свою позицию по делу.
Напомним, что Павла Устинова осудили по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, актер, при оказании активного сопротивления, вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов. Прокуратура просила приговорить Устинова к 6 годам лишения свободы. Сам актер вину не признал и настаивает на том, что не участвовал в акции протеста.
Ранее художественный руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин в эфире НСН заявил, что одним интернет-флешмобом актерское возмущение не ограничится.
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