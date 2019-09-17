Адвокат: Устинов – не Голунов! Оправдания не дождется

По словам главы коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывшего судьи Евгения Тарло, уже сейчас можно делать выводы об исходе дела актера Устинова. В эфире НСН он рассказал, что не стоит ждать развязки как в истории Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, но был оправдан.

«Я уверен, что повторения не будет истории Голунова. Это совершенно разные ситуации. По Голунову – это единичный случай, по которому почему-то Дмитрий Песков сделал аудиенцию Алексею Венедиктову с президентом, и тот сумел убедить президента в том, что Голунов невиновен. Там как бы для этого были другие данные еще подтверждающие, что дело было сфабриковано. Потому и такие жесткие выводы были. Здесь ситуация совершенно другая. Здесь было следствие, был суд. Здесь Устинов бросил вызов власти и его приговор является, в общем-то, демонстрацией того, как власть будет поступать с непримиримыми оппозиционерами, нарушающими установленный порядок. Это демонстрация, пример для все. Я уверен, что власть не отступит и флешмоб закончится ничем», - заключил собеседник НСН.

Во флешмобе в поддержку Устинова уже приняли участие Александр Паль, Никита Ефремов, Иван Громов, Евгений Стычкин, Артур Смольянинов, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус и десятки других публичных личностей. Актеры публикуют фото «Я/Мы Павел Устинов» и видеоролики, где высказывают свою позицию по делу.

Напомним, что Павла Устинова осудили по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, актер, при оказании активного сопротивления, вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов. Прокуратура просила приговорить Устинова к 6 годам лишения свободы. Сам актер вину не признал и настаивает на том, что не участвовал в акции протеста.

Ранее художественный руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин в эфире НСН заявил, что одним интернет-флешмобом актерское возмущение не ограничится.

