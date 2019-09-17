«Неискренний» флешмоб. Райкин и Заславский поспорили, как отстоять Устинова

«Конечно, я поддерживаю флэшмоб в защиту моего бывшего ученика. Я и со сцены выступал, и в интернете. Дальше мы будем бороться так, как считаем нужным, уже без каких-то таких следующих выступлений. А как именно – увидите!» - сказал собеседник.

Отметим, Райкин является художественным руководителем Высшей школы сценических искусств, в которой ранее обучался Устинов.

Однако не все деятели искусства одобрили флешмоб в поддержку Устинова. Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский углядел неискренность в попытках актёров защитить коллегу по цеху. В эфире НСН он подчеркнул, что вступаться нужно не только за своих «подельников», но и за других членов общества.

«Флешмоб я поддерживаю, но я не верю в искренность социального протеста, если актеры вступаются только за актера, но не вступаются за председателя Центризбиркома. Если мы боремся только за своего, то чем тогда мы отличаемся от бандитов, которые всегда мстят за своих "подельников". А подлинно гражданская позиция заключается в том, что меня также возмущает нападение на Эллу Памфилову, как и приговор Устинову», - пояснил свою позицию Заславский.

Ректор ГИТИСа также добавил, что флешмоб - не самая плохая форма отстаивания своей позиции. По крайней мере она находится в рамках закона.

«Флешмоб как любое проявление искусства намного более правильная форма попытки влияния на власть, чем несанкционированные митинги. Смогут ли повлиять флешмобы на ситуацию? Всегда нужно использовать все доступные формы, чтобы решение было максимально гуманным. Смысл любого наказания за преступление, если оно было, чтобы не было избыточности, важна адекватность. В данном случае, судя по видео, нет возможности убедиться, что сам факт преступления был», - отметил Заславский.

Напомним, Павла Устинова обвинили по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, актер, при оказании активного сопротивления, вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов. Прокуратура просила приговорить Устинова к 6 годам лишения свободы. Сам актер вину не признает и настаивает на том, что не участвовал в акции протеста.

Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября в Подмосковье. Неизвестный в маске проник в дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ через окно. Злоумышленник несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с проникновением в жилище». В скором времени подозреваемый был арестован. Им оказался нигде не работающий уроженец Казахстана.



