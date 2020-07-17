Марков: Кремлю стоит искать преемника Фургала в ЛДПР

«Я считаю, что власть должна пойти навстречу ЛДПР и назначить ее представителя. В этом смысле подходящей фигурой мог бы стать Михаил Дегтярев. Он очень молодой парень, не испугается ли, решится? Хотя он участвовал в выборах мэра Москвы, но там было понятно, что победит Собянин. А здесь все-таки реальная перспектива стать губернатором, это очень сложное дело. Или Леонид Слуцкий, человек с огромным политическим опытом. Другое дело, что Слуцкий активнейшим образом занимается внешнеполитической тематикой, работает в тесном контакте с главой МИД Сергеем Лавровым. Но я думаю, очень важно выразить уважение к ЛДПР и партийно-политической системе в целом и назначить именно представителя этой партии», - заявил Марков НСН.

Вместе с тем, конкретную кандидатуру не знает пока никто - у администрации президента есть длинная «скамейка запасных».

«А если кандидат будет выбран не из ЛДПР, трудно сказать, кто бы мог стать врио. У Москвы огромная скамейка запасных. Примерно человек 15 потенциальных кандидатов. Большинство фамилий мы не знаем. Требования к ним такие: чтобы человек поработал в органах власти, желательно и на региональном, и на федеральном уровне, желательно, чтобы он был выходцем из этого края», - добавил политолог.

Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин при выборе временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края будет учитывать ситуацию в регионе и ход расследования уголовного дела в отношении арестованного губернатора Сергея Фургала. При этом, по его словам, Путин пока не принял решение о назначении.

