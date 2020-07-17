Новости за ночь: Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края

Решение о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края примет президент РФ Владимир Путин после доклада следственных органов, сообщил журналистам в пятницу полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Когда будет доклад, Трутнев не знает, но полагает, что уже в ближайшее время решение будет принято, передаёт «Интерфакс».

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Пока главой региона остаётся Сергей Фургал, которого 9 июля задержали, этапировали в Москву и заключили под стражу по делу об организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатор не успел назначить врио.

Источники «Коммерсанта» утверждали, что Кремль не намерен медлить с назначением, однако поиск кандидатуры осложнили стихийные митинги в Хабаровске и других городах края в поддержку Фургала.

Инсайдеры Ura.ru прогнозировали назначение врио уже 15 июля, но решения не последовало. Кандидат на эту должность, по всей видимости, не силовик и представитель другого региона, полагают эксперты. В числе возможных врио называли депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва, в своё время дважды участвовавшего в выборах мэра Москвы.

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ТЕГИ:Сергей ФургалОтставка ГубернатораХабаровский Край
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