В Кремле раскрыли, как Путин выбирает врио главы Хабаровского края

Президент Российской Федерации Владимир Путин при выборе временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края будет учитывать ситуацию в регионе и ход расследования уголовного дела в отношении арестованного губернатора Сергея Фургала. Такие ключевые принципы назначения назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, Путин пока не принял решение о назначении. Как подчеркнул Песков, край не может длительное время оставаться без исполняющего обязанности руководителя, передает ТАСС.

Пресс-секретарь также прокомментировал слова полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева об ошибочном участии предыдущего хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта в выборах 2018 года, на которых тот проиграл Фургалу. По словам Трутнева, власти недооценили степень усталости местного населения от представителя «Единой России».

Журналисты задали Пескову вопрос, означают ли слова полпреда, что в администрации президента нет полного понимания ситуации в регионе. По словам представителя Кремля, президент получает информацию из множественных источников, не полагаясь только на один вид мониторинга, на основе чего и делает выводы.

