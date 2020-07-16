СК заявил о железных доказательствах по делу губернатора Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств двух предпринимателей - Евгения Зори и Олега Булатова, а также попытки убийства бизнесмена Александра Смольского. Об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации.
Эти эпизоды относятся к 2004 – 2005 годам. Как пояснили в СК, работа по раскрытию этих преступлений шла непрерывно. Однако в значительной мере процесс был затруднён тем, что многие свидетели были запуганы и не хотели давать подробные показания на Фургала и его соучастников из-за опасения за собственную жизнь.
По данным Следственного комитета, целью убийств был коммерческий интерес Фургала и его соучастников.
Губернатора задержали 9 июля в Хабаровске и сразу этапировали в Москву. Суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Глава края своей вины не признаёт. Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты и оставил его под стражей.
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