На кого опереться? Силовики США сделали ставку на слабого президента

Профессор НИУ ВШЭ в эфире НСН анонсировал новые вбросы против действующего президента Дональда Трампа и посоветовал ему сменить риторику.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден по итогам первых теледебатов опережает по уровню поддержки своего оппонента на предстоящих выборах действующего американского лидера и республиканца Дональда Трампа на 14%. Если бы выборы проводились сейчас, за Байдена свой голос готовы были бы отдать 53% американцев, за Трампа - лишь 39% опрошенных.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, что внутриэлитные расклады и ход предвыборной кампании в США могут привести к победе Байдена.

По словам Евстафьева, лидерство Байдена упрочилось и это не опровергают даже его противники, а у Трампа не так много точек опоры. Он также отметил, что предвыборный штаб Байдена по факту является предвыборным штабом кандидата на пост вице-президента Камалы Харрис.

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«На нынешних выборах ставка обоих предвыборных штабов идет на вбросы в финале кампании. Силовики играют по обе стороны баррикад, совершенно очевидно, что ЦРУ играет против Трампа, и не факт, что все ФБР Трампа поддерживает», - сказал политолог.

Силовики в ходе правления Трампа расколоты и прежде всего играют на себя.

«Их основная цель – создать механизмы управления политической элитой США, а потому им эти движения вроде BLM даже выгодны, так как позволяют создавать точки бифуркации и давления, силовикам нужен слабый президент», - уверен эксперт.

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По его словам, Трамп начинает упускать экономику, американский избиратель начинает подозревать, что экономического роста в ближайшее время не будет. «Я думаю, что в финальной стадии избирательной кампании будет какой-то вброс по поводу работы Трампа на Россию. Трампу нужно резко изменить характер своей предвыборной компании, тезис «Байден слабый, голосуйте за меня» больше не работает», - уверен политолог.

Вообще не стоит уделять внимание опросам общественного мнения, так как они носят манипулятивный характер, они строятся на идее «примкни к большинству», на многих избирателей это действует, говорит Евстафьев.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что по итогам дебатов в четверг опозорились оба кандидата в президенты США, все проходило под лозунгом «дурак – сам дурак».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампВыборы Президента США
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