На кого опереться? Силовики США сделали ставку на слабого президента
Профессор НИУ ВШЭ в эфире НСН анонсировал новые вбросы против действующего президента Дональда Трампа и посоветовал ему сменить риторику.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден по итогам первых теледебатов опережает по уровню поддержки своего оппонента на предстоящих выборах действующего американского лидера и республиканца Дональда Трампа на 14%. Если бы выборы проводились сейчас, за Байдена свой голос готовы были бы отдать 53% американцев, за Трампа - лишь 39% опрошенных.
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, что внутриэлитные расклады и ход предвыборной кампании в США могут привести к победе Байдена.
По словам Евстафьева, лидерство Байдена упрочилось и это не опровергают даже его противники, а у Трампа не так много точек опоры. Он также отметил, что предвыборный штаб Байдена по факту является предвыборным штабом кандидата на пост вице-президента Камалы Харрис.
«На нынешних выборах ставка обоих предвыборных штабов идет на вбросы в финале кампании. Силовики играют по обе стороны баррикад, совершенно очевидно, что ЦРУ играет против Трампа, и не факт, что все ФБР Трампа поддерживает», - сказал политолог.
Силовики в ходе правления Трампа расколоты и прежде всего играют на себя.
«Их основная цель – создать механизмы управления политической элитой США, а потому им эти движения вроде BLM даже выгодны, так как позволяют создавать точки бифуркации и давления, силовикам нужен слабый президент», - уверен эксперт.
По его словам, Трамп начинает упускать экономику, американский избиратель начинает подозревать, что экономического роста в ближайшее время не будет. «Я думаю, что в финальной стадии избирательной кампании будет какой-то вброс по поводу работы Трампа на Россию. Трампу нужно резко изменить характер своей предвыборной компании, тезис «Байден слабый, голосуйте за меня» больше не работает», - уверен политолог.
Вообще не стоит уделять внимание опросам общественного мнения, так как они носят манипулятивный характер, они строятся на идее «примкни к большинству», на многих избирателей это действует, говорит Евстафьев.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что по итогам дебатов в четверг опозорились оба кандидата в президенты США, все проходило под лозунгом «дурак – сам дурак».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни
- Каждый четвертый пожилой российский мужчина страдает алкоголизмом
- Потерявшие сознание псковские школьники доставлены в больницу
- В Следственном комитете опровергли задержание Антона Фургала
- В Кремле прокомментировали самоубийство нижегородской журналистки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru