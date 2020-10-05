На кого опереться? Силовики США сделали ставку на слабого президента

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден по итогам первых теледебатов опережает по уровню поддержки своего оппонента на предстоящих выборах действующего американского лидера и республиканца Дональда Трампа на 14%. Если бы выборы проводились сейчас, за Байдена свой голос готовы были бы отдать 53% американцев, за Трампа - лишь 39% опрошенных.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, что внутриэлитные расклады и ход предвыборной кампании в США могут привести к победе Байдена.

По словам Евстафьева, лидерство Байдена упрочилось и это не опровергают даже его противники, а у Трампа не так много точек опоры. Он также отметил, что предвыборный штаб Байдена по факту является предвыборным штабом кандидата на пост вице-президента Камалы Харрис.