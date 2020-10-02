Политолог сравнил шансы Трампа и Байдена на победу
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что поведение американского лидера Дональда Трампа на предвыборных дебатах стало позором для всей страны.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что по итогам таких дебатов не ясно, кто выиграет на грядущих президентских выборах 3 ноября.
«Опозорились оба, все проходило под лозунгом «дурак – сам дурак». Трамп, конечно, нападал на Байдена сильнее, чем Байден на Трампа. Но у Трампа, нужно сказать, тоже сдают где-то нервы. Все американские СМИ, за некоторым исключением, а также весь истеблишмент против него. Но, с другой стороны, они тоже не могут на сто процентов встать на сторону Байдена, потому что он во многом выглядит просто слабым и противоречивым. Но за Трампом по-прежнему стоит провинция Америки, избиратели, которым такое шоу на дебатах, возможно, и понравилось. Трудно сегодня сказать, кто третьего ноября победит на американских президентских выборах», – сказал он.
Кроме того, Александр Рар в эксклюзивном интервью НСН заверил, что Ангеле Меркель не хочется портить отношения с Россией на фоне инцидента с Навальным.
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